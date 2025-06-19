В библиотеке театра Щукина на Новом Арбате произошёл пожар

Автоматическая пожарная сигнализация немедленно отреагировала на ситуацию. Из театра срочно эвакуировали всех находившихся внутри людей. На месте происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС для ликвидации последствий. В настоящее время устанавливаются причины, вызвавшие пожар.