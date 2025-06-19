В библиотеке театра Щукина на Новом Арбате произошёл пожар

В московском театре имени Щукина, расположенном на Новом Арбате, случилось возгорание. Как сообщает SHOT, инцидент произошел сегодня вечером в библиотеке, находящейся на шестом этаже театрального здания.
Автоматическая пожарная сигнализация немедленно отреагировала на ситуацию. Из театра срочно эвакуировали всех находившихся внутри людей. На месте происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС для ликвидации последствий. В настоящее время устанавливаются причины, вызвавшие пожар.
По последним данным, инцидент был вызван непроизвольным запуском системы автоматического пожаротушения.