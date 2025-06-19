Во владимирской колонии девушку заставляли работать, несмотря на серьёзную рану в груди

«Всё длится уже больше трёх месяцев, и всё это время девушка должна была выходить на швейное производство, несмотря на боли. Началось с того, что на груди стала расти шишка, которая приобрела странный цвет и сильно болела. А потом прорвалось в одном месте», — пишет Меркачёва.
Позднее администрация колонии направила заключённую в медицинское учреждение, где была проведена очистка раны. После непродолжительного пребывания в стационаре её вернули в учреждение исполнения наказания и выписали четырёхдневный больничный.
Несмотря на тяжёлое состояние, осуждённую вновь направили на работу в производственный цех. Родственники опасаются, что у неё онкологическое заболевание, которое подтвердили в больнице, но не в колонии.
А ранее в Таиланде задержали гражданку России по подозрению в незаконном оказании медицинских услуг. По данным следствия, 33-летняя женщина предлагала русскоговорящим местным жителям различные медуслуги, в том числе ставила капельницы у себя дома.