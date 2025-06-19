Во владимирской колонии девушку заставляли работать, несмотря на серьёзную рану в груди

«Всё длится уже больше трёх месяцев, и всё это время девушка должна была выходить на швейное производство, несмотря на боли. Началось с того, что на груди стала расти шишка, которая приобрела странный цвет и сильно болела. А потом прорвалось в одном месте», — пишет Меркачёва.