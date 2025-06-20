Суд заключил под стражу волгоградца, убившего друга на глазах невесты

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, 16 июня фигурант был приглашен своим другом и его девушкой в одну из саун, расположенную в Дзержинском районе. Пара собиралась организовать празднование помолвки в связи с предстоящей свадьбой и передать общему знакомому приглашение на торжество.