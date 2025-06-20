Суд заключил под стражу волгоградца, убившего друга на глазах невесты

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, 16 июня фигурант был приглашен своим другом и его девушкой в одну из саун, расположенную в Дзержинском районе. Пара собиралась организовать празднование помолвки в связи с предстоящей свадьбой и передать общему знакомому приглашение на торжество.
В помещении сауны компания употребляла алкогольные напитки. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, но девушке удалось уладить возникшую между приятелями ситуацию.
Когда в ночное время все трое вышли из сауны, между двумя мужчинами снова разгорелся конфликт. Будучи в агрессивном состоянии, вызванном воздействием спиртного, фигурант достал из кармана куртки нож и ударил оппонента в область сердца.
После этого нападавший кинулся бежать, а его друг, пробежав следом за ним 10 метров, упал на землю.
Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
17 июня подозреваемый в убийстве был задержан правоохранителями. Постановлением Дзержинского районного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа этого года.
Отметим, что судебное решение в законную силу еще не вступило.