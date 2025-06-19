Польша решила уничтожить российский танкер

«Судно “Хатанга” как раз сейчас выводится из порта “Гдыня” и отправляется на лом. Мы сказали, что удалим “Хатангу”, и это произошло. Для нас безопасность судоходства и, следовательно, безопасность такой стратегической инфраструктуры, как порты, является приоритетом», — написал Мархевка на платформе Х.