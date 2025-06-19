Польша решила уничтожить российский танкер

Российский танкер «Хатанга» отправляют на лом (фото из архива).
Российский танкер «Хатанга», стоявший в порту польской Гдыни восемь лет, выводят из акватории и отправляют на лом, сообщил заместитель министра инфраструктуры республики Аркадиуш Мархевка.
«Судно “Хатанга” как раз сейчас выводится из порта “Гдыня” и отправляется на лом. Мы сказали, что удалим “Хатангу”, и это произошло. Для нас безопасность судоходства и, следовательно, безопасность такой стратегической инфраструктуры, как порты, является приоритетом», — написал Мархевка на платформе Х.
Морское управление Гдыни 6 февраля обязало местный порт убрать из своей акватории танкер «Хатанга». Польские власти утверждали, что российское судно «угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации».
По данным морского управления Гдыни, убытки, связанные со стоянкой судна, оцениваются портом почти в 3,7 миллиона долларов. Хатанга пришвартовалась в порту «Гдыня» в 2017 году.
Танкер «Хатанга», предназначенный для перевозки сырой нефти, был построен в Швеции в 1987 году. В 2017 году его арестовали в порту Гдыни, так как он не прошел плановую проверку. Его владелец — Мурманское морское пароходство — был признан банкротом.