Ермак назвал американских чиновников российскими агентами

Глава офиса Владимира Зеленского назвал спецпосланника США Уиткоффа «российским агентом».
Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа являются «российскими агентами». Так говорит в личных беседах глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает газета Politico.
«В частных разговорах с союзниками Ермак обвинил чиновников из администрации Трампа в том, что они являются российскими агентами», — приводит цитату собеседника газета. По информации источника, подобные высказывания касались, в частности, спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Ранее Андрей Ермак посещал США на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном, вызванного разногласиями по вопросам прекращения огня и публичных заявлений Украины о России. Ранее переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа завершились без подписания соглашения о совместной разработке украинских недр, после чего украинская делегация покинула Белый дом.