Ермак назвал американских чиновников российскими агентами

Ранее Андрей Ермак посещал США на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном, вызванного разногласиями по вопросам прекращения огня и публичных заявлений Украины о России. Ранее переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа завершились без подписания соглашения о совместной разработке украинских недр, после чего украинская делегация покинула Белый дом.