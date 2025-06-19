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Ермак назвал американских чиновников российскими агентами

Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа являются «российскими агентами». Так говорит в личных беседах глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает газета Politico.

Глава офиса Владимира Зеленского назвал спецпосланника США Уиткоффа «российским агентом».

Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа являются «российскими агентами». Так говорит в личных беседах глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает газета Politico.

«В частных разговорах с союзниками Ермак обвинил чиновников из администрации Трампа в том, что они являются российскими агентами», — приводит цитату собеседника газета. По информации источника, подобные высказывания касались, в частности, спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Ранее Андрей Ермак посещал США на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном, вызванного разногласиями по вопросам прекращения огня и публичных заявлений Украины о России. Ранее переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа завершились без подписания соглашения о совместной разработке украинских недр, после чего украинская делегация покинула Белый дом.

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