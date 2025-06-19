В трех ДТП за сутки в Брестской области погиб один человек, еще двое пострадали

Как рассказали в ведомстве, сегодня ранним утром в Кобринском районе 33-летний житель Минска за рулем Audi на 57-м км автодороги М1/Е30 Брест — Минск — уснул за рулем и совершил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП 40-летний пассажир авто госпитализирован.