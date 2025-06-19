19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трех ДТП за сутки в Брестской области погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Как рассказали в ведомстве, сегодня ранним утром в Кобринском районе 33-летний житель Минска за рулем Audi на 57-м км автодороги М1/Е30 Брест — Минск — уснул за рулем и совершил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП 40-летний пассажир авто госпитализирован.
В Пинске 85-летний водитель Mazda на ул. Брестской совершил наезд на 71-летнюю жительницу райцентра, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина госпитализирована.
В Барановичском районе 26-летний водитель грузового автомобиля Mercedes на 52-м км автодороги Р-2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин при опережении не учел габариты транспортного средства и совершил наезд на 72-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по проезжей части. Велосипедист погиб. Следствием будет дана правовая оценка. -0-