Медведев предрек повторение Чернобыля на Ближнем Востоке

Ранее Израиль уже наносил воздушные удары по территории Ирана, в результате которых в Тегеране были слышны взрывы. На фоне обострения ситуации и сообщений о возможных новых атаках, власти Ирана заявляли о готовности к немедленному ответу с использованием баллистических ракет, а США и Великобритания предупреждали о рисках и принимали меры по эвакуации сотрудников и обеспечению безопасности в регионе.