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Медведев предрек повторение Чернобыля на Ближнем Востоке

Израильские удары по Ирану могут спровоцировать катастрофу, сравнимую с аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев ярко высказался об арабо-израильском конфликте.

Израильские удары по Ирану могут спровоцировать катастрофу, сравнимую с аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Каждый, даже министр обороны Израиля со своим громким заявлением о судьбе Хаменеи, должен понимать, что атаки на ядерные объекты крайне опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — заявил Медведев. Сообщение появилось в соцсети Х.

Ранее Израиль уже наносил воздушные удары по территории Ирана, в результате которых в Тегеране были слышны взрывы. На фоне обострения ситуации и сообщений о возможных новых атаках, власти Ирана заявляли о готовности к немедленному ответу с использованием баллистических ракет, а США и Великобритания предупреждали о рисках и принимали меры по эвакуации сотрудников и обеспечению безопасности в регионе.

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