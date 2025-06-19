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Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в Европу

Россия готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2» при наличии интереса со стороны европейских покупателей. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак заявил о поставках газа в Европу.

Россия готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2» при наличии интереса со стороны европейских покупателей. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», — отметил вице-премьер в интервью каналу «Россия 24».

Новак также напомнил, что после аварий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» к эксплуатации пригодна только одна ветка второго газопровода. Российская сторона неоднократно подчеркивала техническую готовность восстановить поставки по этому маршруту, однако решение остается за странами ЕС. На сегодняшний день официальная позиция Германии и ряда других европейских государств заключается в отказе от использования «Северного потока — 2» в рамках антироссийских санкций и энергетической политики Евросоюза.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предупреждал, что полный отказ ЕС от импорта российского газа может привести к разрушению экономики Германии, особенно для малых и средних предприятий. Еврокомиссия планирует полностью запретить закупки российского газа к 2027 году, что, по мнению экспертов, может вызвать рост цен на энергоресурсы и создать дополнительные трудности для промышленности Европы.

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