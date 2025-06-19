Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в Европу

Новак также напомнил, что после аварий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» к эксплуатации пригодна только одна ветка второго газопровода. Российская сторона неоднократно подчеркивала техническую готовность восстановить поставки по этому маршруту, однако решение остается за странами ЕС. На сегодняшний день официальная позиция Германии и ряда других европейских государств заключается в отказе от использования «Северного потока — 2» в рамках антироссийских санкций и энергетической политики Евросоюза.