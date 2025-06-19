Родственницу соучастников убийства экс-мэра Самары обвинили в мошенничестве

«Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение 78-летней Таисии Киселевой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Женщина является родственницей обвиняемых Метревели Дмитрия и Светланы, обвиняемых в убийстве и пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершенном группой лиц из корыстных побуждений (часть 5 статьи 33, пункты “а”, “ж”, “з” части 2 статьи 105 УК РФ, пункты “а”, “ж”, “з” части 2 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении СК РФ.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. От дачи показаний фигурантка отказалась.
По данным следователей, обвиняемая, действуя в сговоре с внучкой убитых супругов и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за один миллион рублей.
Ранее в СК РФ сообщали, что Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства — своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Тархова. Действуя согласованно по договоренности, для завладения имуществом потерпевших они отравили пару, заморозили с помощью азота, а затем расчленили тела и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре, отметили в СК.
Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели.
Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве и рассказала о соучастнике преступления. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.