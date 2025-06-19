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Администрация Трампа требует убрать упоминание Украины в коммюнике НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа добивается минимального упоминания Украины в итоговом коммюнике предстоящего саммита НАТО, который пройдет 24−25 июня в Гааге. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на европейского чиновника.

Администрация Трампа требует убрать упоминание Украины в коммюнике НАТО.

Администрация президента США Дональда Трампа добивается минимального упоминания Украины в итоговом коммюнике предстоящего саммита НАТО, который пройдет 24−25 июня в Гааге. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на европейского чиновника.

«В проекте итогового коммюнике указано лишь одно короткое упоминание об оборонных возможностях Украины, более подробная поддержка отсутствует», — рассказал изданию европейский чиновник. Журнал отмечает, что позиция администрации Трампа может стать предметом обсуждения среди стран-участников альянса. Прежние документы НАТО традиционно содержали более развернутые формулировки в отношении поддержки Украины и ее интеграции с альянсом. По информации источников, представители США на переговорах подчеркивают необходимость сфокусироваться на вопросах внутренней реформы НАТО и коллективной обороны, а не на расширении поддержки третьих государств.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Гааге основное внимание будет уделено вопросам увеличения оборонных расходов стран-участниц, а не ситуации вокруг Украины. Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на необходимости повышения военных расходов союзников до 5% ВВП, и, по данным дипломатических источников, именно этот вопрос станет ключевым на встрече, несмотря на заявления о приоритетности поддержки Украины.

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