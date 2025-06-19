Администрация Трампа требует убрать упоминание Украины в коммюнике НАТО.

«В проекте итогового коммюнике указано лишь одно короткое упоминание об оборонных возможностях Украины, более подробная поддержка отсутствует», — рассказал изданию европейский чиновник. Журнал отмечает, что позиция администрации Трампа может стать предметом обсуждения среди стран-участников альянса. Прежние документы НАТО традиционно содержали более развернутые формулировки в отношении поддержки Украины и ее интеграции с альянсом. По информации источников, представители США на переговорах подчеркивают необходимость сфокусироваться на вопросах внутренней реформы НАТО и коллективной обороны, а не на расширении поддержки третьих государств.