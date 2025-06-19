Родственнице фигурантов дела об убийстве экс-мэра Самары предъявили обвинение в мошенничестве

78-летняя Таисия Киселева, родственница Дмитрия и Светланы Метревели, обвиняемых в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, сама стала фигуранткой уголовного дела. Следственный комитет РФ предъявил ей обвинение в мошенничестве в крупном размере.