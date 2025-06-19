Родственнице фигурантов дела об убийстве экс-мэра Самары предъявили обвинение в мошенничестве

78-летняя Таисия Киселева, родственница Дмитрия и Светланы Метревели, обвиняемых в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, сама стала фигуранткой уголовного дела. Следственный комитет РФ предъявил ей обвинение в мошенничестве в крупном размере.
Согласно данным следствия, Киселева действовала в сговоре с внучкой убитых и другими лицами, незаконно завладев автомобилем супруги экс-мэра. Машину затем продали местному жителю более чем за миллион рублей.
Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал для обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Сама Киселева отказалась давать показания.
Напомним, Дмитрий и Светлана Метревели обвиняются в организации и пособничестве убийству Тарховых, совершенному по корыстным мотивам группой лиц. Дело квалифицировано по особо тяжким статьям УК РФ.
Ранее сообщалось, что россиянка, истязавшая месяцами собственную дочь, попала под уголовное дело.