Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственнице фигурантов дела об убийстве экс-мэра Самары предъявили обвинение в мошенничестве

78-летняя Таисия Киселева, родственница Дмитрия и Светланы Метревели, обвиняемых в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, сама стала фигуранткой уголовного дела.

78-летняя Таисия Киселева, родственница Дмитрия и Светланы Метревели, обвиняемых в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, сама стала фигуранткой уголовного дела. Следственный комитет РФ предъявил ей обвинение в мошенничестве в крупном размере.

Согласно данным следствия, Киселева действовала в сговоре с внучкой убитых и другими лицами, незаконно завладев автомобилем супруги экс-мэра. Машину затем продали местному жителю более чем за миллион рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал для обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Сама Киселева отказалась давать показания.

Напомним, Дмитрий и Светлана Метревели обвиняются в организации и пособничестве убийству Тарховых, совершенному по корыстным мотивам группой лиц. Дело квалифицировано по особо тяжким статьям УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянка, истязавшая месяцами собственную дочь, попала под уголовное дело.