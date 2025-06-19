Аэропорт Волгограда перестал принимать и отправлять самолеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения.
В аэропорте Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — уточнил Кореняко. Об ограничениях он сообщил в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в связи с опасностью БПЛА в аэропортах Волгограда и Калуги около шести утра вводились временные ограничения по приему и отправке рейсов. Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 18 на 19 июня над российскими регионами были успешно перехвачены и уничтожены 81 беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Беспилотники врага были замечены над 11 регионами страны.