МВД объявило в розыск петербургского экс-депутата Максима Резника

Резник был избран депутатом петербургского парламента в декабре 2011 года. Изначально он входил в состав партии «Яблоко» и возглавлял ее региональное отделение. В 2012 году его исключили из партии. В 2016 году Резник прошел в законодательное собрание по списку Партии роста. На выборах в сентябре 2021 года он снова планировал выдвигаться от «Яблока».