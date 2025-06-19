Владельца и директора ФК «Торпедо» подозревают в даче взятки судье

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. По данным следствия, функционеры пытались дать взятку судье за выгодное для клуба судейство. Об этом сообщает издание РБК.