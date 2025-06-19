Владельца и директора ФК «Торпедо» подозревают в даче взятки судье

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. По данным следствия, функционеры пытались дать взятку судье за выгодное для клуба судейство. Об этом сообщает издание РБК.
Оба подозреваемых уже задержаны. В четверг правоохранительные органы провели обыски по месту их жительства. Дело расследуется по статье 291 УК РФ (дача взятки).
Напомним, что в прошлом сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и получило право вернуться в Российскую премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что родственнице фигурантов дела об убийстве экс-мэра Самары предъявили обвинение в мошенничестве.