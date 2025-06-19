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Владельца и директора ФК «Торпедо» подозревают в даче взятки судье

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова.

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. По данным следствия, функционеры пытались дать взятку судье за выгодное для клуба судейство. Об этом сообщает издание РБК.

Оба подозреваемых уже задержаны. В четверг правоохранительные органы провели обыски по месту их жительства. Дело расследуется по статье 291 УК РФ (дача взятки).

Напомним, что в прошлом сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и получило право вернуться в Российскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что родственнице фигурантов дела об убийстве экс-мэра Самары предъявили обвинение в мошенничестве.