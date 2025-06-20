Песков предостерег США от вмешательства в конфликт Израиля и Ирана

США ухудшат ситуацию на Ближнем Востоке, если вмешаются в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, прямое участие Вашингтона приведет к росту экстремизма в регионе и может спровоцировать непредсказуемые последствия.