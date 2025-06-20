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Песков предостерег США от вмешательства в конфликт Израиля и Ирана

США ухудшат ситуацию на Ближнем Востоке, если вмешаются в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, прямое участие Вашингтона приведет к росту экстремизма в регионе и может спровоцировать непредсказуемые последствия.

Песков высказался об арабо-израильском конфликте.

США ухудшат ситуацию на Ближнем Востоке, если вмешаются в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, прямое участие Вашингтона приведет к росту экстремизма в регионе и может спровоцировать непредсказуемые последствия.

«Любое вмешательство США только усилит экстремистские настроения и откроет ящик Пандоры», — отметил Песков в интервью телеканалу Sky News. Он подчеркнул, что Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации и призывает все стороны проявлять сдержанность.

Ранее Москва уже выражала обеспокоенность возможной эскалацией между Израилем и Ираном после массированных ударов израильских сил по иранским объектам, включая ядерные. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что подобные действия ведут к росту напряженности на Ближнем Востоке, и призывала все стороны к сдержанности и поиску политико-дипломатических решений.

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