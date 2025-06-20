Глава «Аэрофлота» раскрыл планы по закупкам российских самолетов

Ранее в России уже ведется масштабирование производства других отечественных самолетов, в частности Ту-214, чтобы снизить зависимость от импортных воздушных судов. К 2030 году планируется выпустить 70 таких лайнеров, а к 2027−2028 годам — увеличить их производство до 20 единиц в год. Эти меры реализуются в рамках программы импортозамещения в авиастроительной отрасли.