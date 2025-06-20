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Глава «Аэрофлота» раскрыл планы по закупкам российских самолетов

Группа «Аэрофлот» к 2030 году планирует получить 108 новых самолетов российского производства МС-21, а к 2033 году увеличить их количество до 200. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.

Аэрофлот закупит сотни новейших самолетов.

Группа «Аэрофлот» к 2030 году планирует получить 108 новых самолетов российского производства МС-21, а к 2033 году увеличить их количество до 200. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.

«Если оперировать конкретными периодами, то до 30-го года ожидаем 108 самолетов МС-21, до 33-го — планируем увеличить их численность до 200 самолетов», — заявил Александровский передает РИА Новости. По его словам, компания готова заключать твердые контракты на эти объемы уже в ближайшие годы.

Сейчас у «Аэрофлота» уже заключено 18 контрактов на поставку МС-21, а до 2030 года будет подписано еще 90 соглашений. В компании отмечают, что темпы обновления авиапарка соответствуют ранее озвученным планам.

Ранее в России уже ведется масштабирование производства других отечественных самолетов, в частности Ту-214, чтобы снизить зависимость от импортных воздушных судов. К 2030 году планируется выпустить 70 таких лайнеров, а к 2027−2028 годам — увеличить их производство до 20 единиц в год. Эти меры реализуются в рамках программы импортозамещения в авиастроительной отрасли.