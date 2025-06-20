Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельцев ФК «Торпедо» обвиняют в противоправном влиянии на результаты матчей

В отношении совладельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по статье о противоправном влиянии на результаты спортивных соревнований.

В отношении совладельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по статье о противоправном влиянии на результаты спортивных соревнований. Об этом агентству РИА Новости сообщил адвокат Александр Добровинский, опровергая ранее появившуюся информацию о даче взятки судье.

По данным защиты, дело квалифицировано по части 2 статьи 184 УК РФ, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы за организованное противоправное влияние на исход официальных спортивных соревнований. В настоящее время Соболев находится в полиции, где проводятся необходимые следственные действия.

Адвокат подчеркнул, что информация о попытке дачи взятки арбитру не соответствует действительности. В то же время он подтвердил факт возбуждения уголовного дела по более серьезной статье, связанной с организованным влиянием на результаты матчей.

Ранее сообщалось, что родственнице фигурантов дела об убийстве экс-мэра Самары предъявили обвинение в мошенничестве.