Владельцев ФК «Торпедо» обвиняют в противоправном влиянии на результаты матчей

В отношении совладельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по статье о противоправном влиянии на результаты спортивных соревнований. Об этом агентству РИА Новости сообщил адвокат Александр Добровинский, опровергая ранее появившуюся информацию о даче взятки судье.
По данным защиты, дело квалифицировано по части 2 статьи 184 УК РФ, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы за организованное противоправное влияние на исход официальных спортивных соревнований. В настоящее время Соболев находится в полиции, где проводятся необходимые следственные действия.
Адвокат подчеркнул, что информация о попытке дачи взятки арбитру не соответствует действительности. В то же время он подтвердил факт возбуждения уголовного дела по более серьезной статье, связанной с организованным влиянием на результаты матчей.
Ранее сообщалось, что родственнице фигурантов дела об убийстве экс-мэра Самары предъявили обвинение в мошенничестве.