Армения не нужна ЕС.
Армения не представляет интереса для вступления в Европейский союз, а обещания армянских властей о европейской интеграции вводят население в заблуждение. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев («Родина»).
«Армянский пыл посещение Турции может лишь охладить — она, конечно, входит в Североатлантический альянс, но вот вступления в Евросоюз не может дождаться уже почти 40 лет. Так и Армения там никому не нужна, ангажированные Западом власти попросту обманывают население этой призрачной перспективой, чтобы превратить страну во вторую анти-Россию — по подобию Украины», — заявил Журавлев агентству РИА Новости.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что стране в будущем предстоит сделать стратегический выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, поскольку одновременное членство невозможно. В марте 2025 года парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС, однако этот шаг вызвал критику оппозиции и обсуждение необходимости проведения референдума по данному вопросу.