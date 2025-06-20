Журавлев раскрыл, как Армению обманывают обещаниями о вступлении в ЕС

«Армянский пыл посещение Турции может лишь охладить — она, конечно, входит в Североатлантический альянс, но вот вступления в Евросоюз не может дождаться уже почти 40 лет. Так и Армения там никому не нужна, ангажированные Западом власти попросту обманывают население этой призрачной перспективой, чтобы превратить страну во вторую анти-Россию — по подобию Украины», — заявил Журавлев агентству РИА Новости.