Австралия начала эвакуацию дипломатов из Ирана

В сообщении МИД отмечается, что для поддержки граждан Австралии, которые покидают территорию Ирана, в Азербайджан будут направлены консульские сотрудники. Австралийским гражданам, находящимся на территории Ирана и имеющим возможность безопасно уехать, настоятельно рекомендуется сделать это без промедления. Решение о приостановке работы дипмиссии связано с ростом угроз безопасности и общей нестабильностью в регионе, указано в разъяснениях ведомства.