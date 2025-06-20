Австралия начала эвакуацию дипломатов из Ирана

Австралия вывозит дипломатов из Ирана.
Власти Австралии приостановили работу посольства в Тегеране и начали эвакуацию дипломатов и их семей из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Иране. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Австралии.
«Правительство Австралии распорядилось об отъезде всех австралийских должностных лиц и членов их семей… Посол Австралии в Иране останется в регионе для координации действий правительства в условиях данного кризиса», — говорится в опубликованном заявлении министра иностранных дел.
В сообщении МИД отмечается, что для поддержки граждан Австралии, которые покидают территорию Ирана, в Азербайджан будут направлены консульские сотрудники. Австралийским гражданам, находящимся на территории Ирана и имеющим возможность безопасно уехать, настоятельно рекомендуется сделать это без промедления. Решение о приостановке работы дипмиссии связано с ростом угроз безопасности и общей нестабильностью в регионе, указано в разъяснениях ведомства.
Ранее на фоне эскалации конфликта и атак на территории Ирана аналогичные меры предприняло посольство России, которое сообщило об отсутствии пострадавших среди российских граждан и организовало их эвакуацию, а также рекомендовало соблюдать меры безопасности. Большинство россиян уже покинули Иран, а для выезда были предложены маршруты через территорию Армении.