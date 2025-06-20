СМИ: Владельцу и директору ФК «Торпедо» грозит до семи лет тюрьмы

Необычные скандалы происходят и в хоккее. Так, в марте этого года единственный пятикратный чемпион страны в составе хоккейного клуба «Динамо» Игорь Дорофеев был задержан в столице 19 марта за онанизм на остановке общественного транспорта. Подробности произошедшего, чем известен Дорофеев и что ему грозит за произошедшее, выясняла «Вечерняя Москва».