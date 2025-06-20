СМИ: Владельцу и директору ФК «Торпедо» грозит до семи лет тюрьмы

Владельцу футбольного клуба «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову грозит до семи лет лишения свободы. Об этом стало известно в четверг, 19 июня.
Как сообщил адвокат Александр Добровинский, против Соболева и Скородумова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса организованной группой».
В настоящее время, по данным Telegram-канала Shot Соболев и Скородумов находятся на допросе. Также проводятся обыски в офисе ФК «Торпедо» и в их домах.
6 июня генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» из Новороссийска Максим Пономарев пытался повлиять на результаты игры Первой лиги против «Сочи». С таким заявлением выступил председатель наблюдательного совета клуба, глава группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.
Необычные скандалы происходят и в хоккее. Так, в марте этого года единственный пятикратный чемпион страны в составе хоккейного клуба «Динамо» Игорь Дорофеев был задержан в столице 19 марта за онанизм на остановке общественного транспорта. Подробности произошедшего, чем известен Дорофеев и что ему грозит за произошедшее, выясняла «Вечерняя Москва».