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СМИ: Владельцу и директору ФК «Торпедо» грозит до семи лет тюрьмы

Владельцу футбольного клуба «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову грозит до семи лет лишения свободы. Об этом стало известно в четверг, 19 июня.

Владельцу футбольного клуба «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову грозит до семи лет лишения свободы. Об этом стало известно в четверг, 19 июня.

Как сообщил адвокат Александр Добровинский, против Соболева и Скородумова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса организованной группой».

В настоящее время, по данным Telegram-канала Shot Соболев и Скородумов находятся на допросе. Также проводятся обыски в офисе ФК «Торпедо» и в их домах.

6 июня генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» из Новороссийска Максим Пономарев пытался повлиять на результаты игры Первой лиги против «Сочи». С таким заявлением выступил председатель наблюдательного совета клуба, глава группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

Необычные скандалы происходят и в хоккее. Так, в марте этого года единственный пятикратный чемпион страны в составе хоккейного клуба «Динамо» Игорь Дорофеев был задержан в столице 19 марта за онанизм на остановке общественного транспорта. Подробности произошедшего, чем известен Дорофеев и что ему грозит за произошедшее, выясняла «Вечерняя Москва».