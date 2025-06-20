ВСУ атакуют Воронеж, раздаются взрывы

БПЛА ВСУ атакуют Воронеж.
В небе над Воронежем прогремели не менее пяти взрывов — системы противовоздушной обороны города отразили атаку беспилотников, сообщают очевидцы. По предварительной информации, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Красноармейском районе Воронежа.
«Около 20 минут назад услышали сирены воздушной опасности по всему городу. Затем раздались громкие звуки и увидели яркие вспышки. По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются атаковать местный НПЗ в Красноармейском районе города», — приводит слова очевидцев SHOT.
Атаки беспилотников на Воронежскую область происходят не впервые: 1 июня системы ПВО уже отражали аналогичную попытку удара, когда в небе над городом также были слышны взрывы и видны вспышки. Ранее, в ночь на 27 мая, средства противовоздушной обороны сбили 25 дронов, направлявшихся в регион. Власти регулярно предупреждают жителей о риске атак и необходимости соблюдать меры безопасности.