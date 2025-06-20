Fox News: США не исключают использования ядерного оружия в Иране

«Чиновник Белого дома сообщил мне, что содержание этой публикации (в The Guardian — прим. URA.RU) не соответствует действительности, что американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб для уничтожения объекта в Фордо и что никакие варианты, включая тактическое ядерное оружие, не снимаются с рассмотрения», — заявила журналистка в социальной сети X (Бывшмй Twitter — прим. URA.RU). Ранее The Guardian со ссылкой на свои источники утверждала, что администрация Трампа не планирует наносить удар по ядерному объекту в Фордо с применением тактического ядерного вооружения.