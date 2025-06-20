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Fox News: США не исключают использования ядерного оружия в Иране

Администрация США не исключает возможность применения тактического ядерного оружия против иранского ядерного объекта в Фордо. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

США не отрицает возможности ударить ядерным оружием по иранскому объекту по обогащению урана.

Администрация США не исключает возможность применения тактического ядерного оружия против иранского ядерного объекта в Фордо. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

«Чиновник Белого дома сообщил мне, что содержание этой публикации (в The Guardian — прим. URA.RU) не соответствует действительности, что американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб для уничтожения объекта в Фордо и что никакие варианты, включая тактическое ядерное оружие, не снимаются с рассмотрения», — заявила журналистка в социальной сети X (Бывшмй Twitter — прим. URA.RU). Ранее The Guardian со ссылкой на свои источники утверждала, что администрация Трампа не планирует наносить удар по ядерному объекту в Фордо с применением тактического ядерного вооружения.

Вопрос о возможности удара по объекту в Фордо обсуждается в США на фоне сообщений о подготовке бомбардировки с применением противобункерных боеприпасов, которую ранее анонсировал журналист Сеймур Херш. По его данным, атака планируется на выходные для минимизации экономических последствий, а ранее израильские военные уже пытались атаковать Фордо, однако объект оказался труднодоступным для обычных вооружений.