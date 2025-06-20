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В Ставропольском крае задержали подростка за организацию террористической деятельности

В Ставропольском крае задержан 17-летний житель города Михайловска по подозрению в организации деятельности террористической организации.

В Ставропольском крае задержан 17-летний житель города Михайловска по подозрению в организации деятельности террористической организации. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, подросток создал канал в социальной сети, где с августа по октябрь 2023 года распространял материалы, пропагандирующие идеологию запрещенного в России террористического объединения.

Экспертиза подтвердила, что публикации содержали призывы к насилию и совершению террористических актов. В ходе совместной операции сотрудников СКР, ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД у подозреваемого провели обыски.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 205.5 УК РФ, продолжается.

Ранее сообщалось, что владельцев ФК «Торпедо» обвиняют в противоправном влиянии на результаты матчей.