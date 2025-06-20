В Ставропольском крае задержали подростка за организацию террористической деятельности

В Ставропольском крае задержан 17-летний житель города Михайловска по подозрению в организации деятельности террористической организации. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, подросток создал канал в социальной сети, где с августа по октябрь 2023 года распространял материалы, пропагандирующие идеологию запрещенного в России террористического объединения.