В Ставропольском крае задержали подростка за организацию террористической деятельности

В Ставропольском крае задержан 17-летний житель города Михайловска по подозрению в организации деятельности террористической организации. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, подросток создал канал в социальной сети, где с августа по октябрь 2023 года распространял материалы, пропагандирующие идеологию запрещенного в России террористического объединения.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 205.5 УК РФ, продолжается.
Ранее сообщалось, что владельцев ФК «Торпедо» обвиняют в противоправном влиянии на результаты матчей.