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На востоке и севере Тегерана прогремели три мощных взрыва

В северных и восточных районах Тегерана прозвучали три мощных взрыва.

Источник: Аргументы и факты

Иранское агентство Nour News сообщает о звуках трёх сильных взрывов, которые, по утверждению очевидцев, были слышны в северной и восточной частях Тегерана.

«В северных и восточных районах Тегерана прозвучали три мощных взрыва», — следует из сообщения.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп в ближайшие недели примет решение, станут ли Соединенные Штаты Америки наносить удар по территории Ирана.

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