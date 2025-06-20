На востоке и севере Тегерана прогремели три мощных взрыва

Иранское агентство Nour News сообщает о звуках трёх сильных взрывов, которые, по утверждению очевидцев, были слышны в северной и восточной частях Тегерана.
«В северных и восточных районах Тегерана прозвучали три мощных взрыва», — следует из сообщения.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп в ближайшие недели примет решение, станут ли Соединенные Штаты Америки наносить удар по территории Ирана.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше