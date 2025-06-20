Петербургского депутата-иноагента объявили в розыск

Резник, работавший депутатом с 2011 по 2021 год, ранее уже сталкивался с проблемами с законом. В апреле 2022 года суд приговорил его к пяти месяцам колонии-поселения за хранение наркотиков, но освободил прямо в зале суда, так как срок он отбыл под домашним арестом.