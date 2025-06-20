Петербургского депутата-иноагента объявили в розыск

Информация о розыске Максима Резника появилась на сайте МВД.
МВД России внесло в федеральный розыск бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника*, признанного иностранным агентом. Информация об этом появилась в официальной базе ведомства.
«Максим Резник, 1974 года рождения. Основания для розыска — статья УК», — говорится в базе розыска МВД. По какой статье разыскивают экс-депутата, в картотеке не уточняется.
Резник, работавший депутатом с 2011 по 2021 год, ранее уже сталкивался с проблемами с законом. В апреле 2022 года суд приговорил его к пяти месяцам колонии-поселения за хранение наркотиков, но освободил прямо в зале суда, так как срок он отбыл под домашним арестом.
В сентябре 2022 года Резник покинул Россию. Через год Минюст признал его иностранным агентом. Однако суд неоднократно штрафовал экс-депутата за нарушение законодательства об иноагентах.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.