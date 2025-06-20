Песков рассказал о возможной реакции России на убийство лидера Ирана

Песков осудил возможное убийство лидера Ирана.
В случае убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи реакция России будет крайне негативной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News.
«Очень отрицательно. Мы это решительно осудим», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос телеканала Sky News.
Комментарий российского представителя последовал в ответ на гипотетический сценарий ликвидации Хаменеи, который в последнее время активно обсуждается в западных СМИ. По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, одной из целей военной операции против Ирана является устранение верховного лидера Исламской республики аятоллы Хаменеи. Ранее Израиль наносил авиаудары по ядерным и военным объектам в Иране в рамках операции «Ам Калави», что привело к гибели ученых и командиров.