Песков рассказал о возможной реакции России на убийство лидера Ирана

Комментарий российского представителя последовал в ответ на гипотетический сценарий ликвидации Хаменеи, который в последнее время активно обсуждается в западных СМИ. По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, одной из целей военной операции против Ирана является устранение верховного лидера Исламской республики аятоллы Хаменеи. Ранее Израиль наносил авиаудары по ядерным и военным объектам в Иране в рамках операции «Ам Калави», что привело к гибели ученых и командиров.