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В Одессе на Украине прогремели мощные взрывы

В Одесской области звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Одессе, информирует издание «Общественное».

«В Одессе взрывы», — говорится в сообщении.

По данным украинских журналистов, речь идёт о семи взрывах. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области звучит воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Киев затянуло чёрным дымом после взрывов.