В Одессе на Украине прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в Одессе, информирует издание «Общественное».
«В Одессе взрывы», — говорится в сообщении.
По данным украинских журналистов, речь идёт о семи взрывах. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области звучит воздушная тревога.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что Киев затянуло чёрным дымом после взрывов.