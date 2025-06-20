Shot: Над Воронежем сработала ПВО, атакован местный НПЗ

Над Воронежем прогремели по меньшей мере пять взрывов. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают воздушные цели на подлете к местному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом стало известно в пятницу, 20 июня.
Местные жители сообщили, что около 12 ночи назад в городе включились сирены воздушной опасности. Вскоре после этого были слышны громкие звуки и видны яркие вспышки. Предположительно, украинские беспилотники пытались атаковать НПЗ в Красноармейском районе города. Официальная информация о разрушениях и пострадавших на данный момент отсутствует, передает Telegram-канал Shot.
Силы противовоздушной обороны в ночь с 18 на 19 июня сбили 81 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над различными регионами России. В пресс-службе Минобороны сообщили, что было ликвидировано 19 беспилотников над Брянской областью, 17 — над Курской областью, 13 — над Смоленской областью, семь — над Волгоградской областью, 6 — над Орловской областью, по пять — над Ростовской областью и Республикой Крым, по три — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью и один над Московским регионом.