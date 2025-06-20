Примаков рассказал о провале попыток Запада «отменить Россию»

«Мы видим — в основном на Западе, конечно, — такое остервенение в отношении России, попытки отменять русскую культуру, русский язык и прочее, прочее. Но уже очевидно, что все эти попытки провалились, все это не работает», — заявил Примаков ТАСС. По его словам, неправительственные организации в Европе и США уже начали осторожно сигнализировать о необходимости налаживания диалога с Россией, несмотря на позицию своих правительств.