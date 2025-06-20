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Примаков рассказал о провале попыток Запада «отменить Россию»

Попытки западных стран «отменить Россию» оказались неэффективными, а представители общественности Европы и США начали проявлять инициативу по восстановлению отношений. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Примаков заявил о провале отмены россиян.

Попытки западных стран «отменить Россию» оказались неэффективными, а представители общественности Европы и США начали проявлять инициативу по восстановлению отношений. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Мы видим — в основном на Западе, конечно, — такое остервенение в отношении России, попытки отменять русскую культуру, русский язык и прочее, прочее. Но уже очевидно, что все эти попытки провалились, все это не работает», — заявил Примаков ТАСС. По его словам, неправительственные организации в Европе и США уже начали осторожно сигнализировать о необходимости налаживания диалога с Россией, несмотря на позицию своих правительств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что между Россией и Европой отсутствуют точки соприкосновения для будущих договоренностей из-за милитаристской риторики европейских стран и их нежелания искать компромиссы. Тем не менее он подчеркивал, что в перспективе обеим сторонам все равно придется обсуждать вопросы безопасности на континенте.

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