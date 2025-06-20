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Гусев: в небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины ликвидировали над городом Воронежем, проинформировал Александр Гусев.

Губернатор Воронежской области подчеркнул, что, по предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал.

По его словам, разрушения в населённом пункте также не зафиксированы.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram.

Напомним, в Воронежской области была установлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае из-за падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины пострадал один человек.