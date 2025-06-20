Гусев: в небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины ликвидировали над городом Воронежем, проинформировал Александр Гусев.
Губернатор Воронежской области подчеркнул, что, по предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал.
По его словам, разрушения в населённом пункте также не зафиксированы.
«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram.
Напомним, в Воронежской области была установлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае из-за падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины пострадал один человек.