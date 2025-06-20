Росавиация закрыла аэропорт в Калуге

Ранее аналогичные меры уже вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, где также временно приостанавливали прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Решения о введении ограничений принимались Росавиацией в ответ на текущую обстановку в сфере гражданской авиации.