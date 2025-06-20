Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация закрыла аэропорт в Калуге

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Меру приняли в целях обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Калуги перестанет принимать рейсы.

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Меру приняли в целях обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Калуга действуют временные ограничения на взлет и посадку гражданских самолетов. Решение принято для обеспечения безопасности воздушного движения», — уточнил Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее аналогичные меры уже вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, где также временно приостанавливали прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Решения о введении ограничений принимались Росавиацией в ответ на текущую обстановку в сфере гражданской авиации.