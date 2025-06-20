В Павлодаре осудили мужчину за попытку убить экс-возлюбленную

Как установлено в суде, 6 января 2025 года, на фоне бытовой ссоры, Ю., находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz 320 ML, преднамеренно направил машину на потерпевшую М., прижав её к стене павильона-гриль. Его действия были квалифицированы как покушение на убийство (ст. 24 ч.3, ст. 99 ч.1 УК РК). Попытку довести преступный умысел до конца сорвал кассир павильона, который бросился на помощь женщине.