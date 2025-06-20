Audi врезалась в остановку в Санкт-Петербурге и раздавила человека

На Планерной улице легковой автомобиль Audi протаранил автобусный павильон. По словам очевидцев, под колёса машины попал пешеход, который в тот момент ожидал транспорт у остановки. Об этом пишет «Мойка».
Судя по видео, удар пришёлся настолько мощным, что металлические конструкции павильона обрушились на крышу чёрного автомобиля, его стёкла разбиты, вокруг разбросаны обломки.
На фотографиях видно человека, лежащего рядом с остановкой и частично прикрытого одеялом; вокруг него собрались прохожие. Сообщается, что это пострадавший пешеход, которого позже увезли медики.
Причины происшествия и характер полученных травм пока официально не названы.