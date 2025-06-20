Глава Минвостокразвития России раскрыл сроки строительства моста в КНДР

Ранее в России реализовывались другие масштабные инфраструктурные проекты, такие как второй мост через Обь в районе Сургута, который строится с 2022 года и должен разгрузить существующий Югорский мост, обеспечив стабильную логистику для региона. Этот объект возводится с опережением графика и планируется к вводу в эксплуатацию уже в 2025 году.