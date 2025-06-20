Глава Минвостокразвития России раскрыл сроки строительства моста в КНДР

Мост из России в КНДР будет построен за 2 года.
Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят в течение двух лет — работы идут по графику и ведутся с обеих сторон границы. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Нет (сроки не сдвигаются — ред.), строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично. Мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — заявил Чекунков РИА Новости.
Мостовой переход соединит берега реки Туманная и будет иметь общую протяженность 4,7 километра с учетом подъездных дорог. Длина самого моста составит один километр: 424 метра на российской стороне и 581 метр на территории КНДР. Ширина сооружения — семь метров, что обеспечит две полосы движения.
Ранее в России реализовывались другие масштабные инфраструктурные проекты, такие как второй мост через Обь в районе Сургута, который строится с 2022 года и должен разгрузить существующий Югорский мост, обеспечив стабильную логистику для региона. Этот объект возводится с опережением графика и планируется к вводу в эксплуатацию уже в 2025 году.