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На Ставрополье объявлена беспилотная опасность

В Ставропольском крае объявлена «Беспилотная опасность». Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

В Ставропольском крае объявлена «Беспилотная опасность». Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

— Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ, — написал Владимирова в своем Telegram-канале.

Жителям рекомендовалм следить за поступающими сообщениями и в случае необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».

Силы противовоздушной обороны в ночь с 18 на 19 июня сбили 81 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над различными регионами России. В пресс-службе Минобороны сообщили, что было ликвидировано 19 беспилотников над Брянской областью, 17 — над Курской областью, 13 — над Смоленской областью, семь — над Волгоградской областью, 6 — над Орловской областью, по пять — над Ростовской областью и Республикой Крым, по три — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью и один над Московским регионом.

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