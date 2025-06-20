На Ставрополье объявлена беспилотная опасность

Силы противовоздушной обороны в ночь с 18 на 19 июня сбили 81 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над различными регионами России. В пресс-службе Минобороны сообщили, что было ликвидировано 19 беспилотников над Брянской областью, 17 — над Курской областью, 13 — над Смоленской областью, семь — над Волгоградской областью, 6 — над Орловской областью, по пять — над Ростовской областью и Республикой Крым, по три — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью и один над Московским регионом.