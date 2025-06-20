В Европе озвучили шокирующий прогноз для Украины

По информации NZZ, страны Европы увеличили объем финансовой помощи Украине, однако даже коллективные усилия ЕС не способны компенсировать сокращение поддержки со стороны США. Кроме того, отмечается нехватка некоторых видов вооружений, которые ЕС не может предоставить: речь идет о системах противоракетной обороны Patriot и ракетах ATACMS, поставляемых только Соединенными Штатами.