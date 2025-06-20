Украину ждет катастрофа, если США не начнут ей помогать.
США прекратили объявлять о новых поставках вооружения и финансировании Украины с января 2025 года, что может привести к катастрофическим последствиям для страны. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).
«Статистика, опубликованная ранее на этой неделе Кильским институтом мировой экономики, показывает, что американцы — долгое время самые главные сторонники украинцев — совершили разворот. С января Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи… Для Украины это означает катастрофу», — пишет издание.
По информации NZZ, страны Европы увеличили объем финансовой помощи Украине, однако даже коллективные усилия ЕС не способны компенсировать сокращение поддержки со стороны США. Кроме того, отмечается нехватка некоторых видов вооружений, которые ЕС не может предоставить: речь идет о системах противоракетной обороны Patriot и ракетах ATACMS, поставляемых только Соединенными Штатами.
Ранее США уже сократили военную поддержку Украины, ограничившись выполнением ранее согласованных обязательств и передав приоритет помощи Израилю. Эксперты отмечали, что Вашингтон стремится снизить собственные издержки и переложить ответственность за поддержку Киева на европейские страны, а президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о возможных потерях в случае снижения американской помощи.