Суд в Курске заочно арестовал владельца кондитерского холдинга

«Колесникову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.