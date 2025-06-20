Суд в Курске заочно арестовал владельца кондитерского холдинга

«Ленинский районный суд города Курска рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения Борису Колесникову, обвиняемому в содействии террористической деятельности. Бенефициарный владелец кондитерского холдинга ЧАО “Производственное объединение “Конти” гражданин Украины Борис Колесников объявлен в федеральный и межгосударственный розыск”, — сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Уточняется, что органами предварительного следствия он обвиняется в содействии террористической деятельности.
«Колесникову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.
Отмечено, что санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. «Судебный акт может быть обжалован», — добавили они.