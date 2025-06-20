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В Курске заочно арестовали украинского олигарха Колесникова

Курский областной суд заочно арестовал владельца кондитерского холдинга ЧАО «Производственное объединение “Конти”» Бориса Колесникова. Гражданина Украины обвинили в содействии террористической деятельности, сообщили в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Суд избрал меру пресечения украинскому олигарху.

Курский областной суд заочно арестовал владельца кондитерского холдинга ЧАО «Производственное объединение “Конти”» Бориса Колесникова. Гражданина Украины обвинили в содействии террористической деятельности, сообщили в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

«Органами предварительного следствия он обвиняется в содействии террористической деятельности, Колесникову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — говорится в сообщении. Кроме того, санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее в Екатеринбурге силовики задержали главу клуба единоборств «Двухглавый орел» Петра Колесова по подозрению в демонстрации нацистской символики и кураторстве радикальной группировки. Его деятельность и работа клуба были приостановлены для проверки после инцидента с нападением, совершенным одним из воспитанников.