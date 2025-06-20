Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо назвал обязательное условие для переговоров по миру с Украиной

Устойчивое мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто только после освобождения временно оккупированной Вооруженными силами Украины правобережной части Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Сальдо рассказал, сколько территории нужно освободить в Херсонской области.

Устойчивое мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто только после освобождения временно оккупированной Вооруженными силами Украины правобережной части Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. И вся правобережная часть именно Херсонской области, она сейчас является территорией России, временно оккупированной вооруженными силами Украины, и поэтому только на таких условиях», — подчеркнул Сальдо в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума 20 июня.

Ранее Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский является «пешкой» в руках крупных мировых игроков, а также допускал возможность распространения конфликта на Европу из-за вмешательства западных стран. На том же форуме пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва рассчитывает на новый раунд переговоров с Киевом.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше