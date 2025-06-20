Сальдо назвал обязательное условие для переговоров по миру с Украиной

«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. И вся правобережная часть именно Херсонской области, она сейчас является территорией России, временно оккупированной вооруженными силами Украины, и поэтому только на таких условиях», — подчеркнул Сальдо в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума 20 июня.