В трех поселках Новосибирска местные жители травились водой с бором

В связи с этим Роспотребнадзор подал иск против МУП ЖКХ Купинского района, требуя устранить нарушения и привести качество питьевой воды в соответствие с санитарными нормами. Однако представители ответчика заявили в суде, что у них нет средств для решения данной проблемы.