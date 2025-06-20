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В трех поселках Новосибирска местные жители травились водой с бором

В селах Купинского района Новосибирской области питьевая вода оказалась небезопасной из-за превышения содержания бора, что нарушает нормы СанПиН.

Источник: AP 2024

Сотрудники Роспотребнадзора провели анализ проб воды из кранов в селах Копкуль, Новоселье и Советский и выявили, что в этих населенных пунктах вода не соответствует требованиям безопасности.

В связи с этим Роспотребнадзор подал иск против МУП ЖКХ Купинского района, требуя устранить нарушения и привести качество питьевой воды в соответствие с санитарными нормами. Однако представители ответчика заявили в суде, что у них нет средств для решения данной проблемы.

«Представитель МУП ЖКХ Купинского района не признал исковые требования и не оспаривал факт несоответствия проб воды гигиеническим нормативам, ссылаясь на отсутствие финансирования», — сообщается в решении Купинского районного суда.

Тем не менее суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и обязал МУП ЖКХ устранить нарушения до 31 декабря 2025 года, а также уведомить население о вынесенном решении.

По информации Роспотребнадзора, бор практически полностью усваивается желудочно-кишечным трактом человека. При кратковременном употреблении воды с повышенным содержанием бора могут возникнуть раздражения ЖКТ. Длительное воздействие может привести к хроническим заболеваниям, таким как «борный энтерит», сопровождающийся рвотой, поносом, анемией и спутанностью сознания.

Также существует риск борной интоксикации, которая может негативно сказаться на печени, почках и центральной нервной системе. Долгосрочное потребление воды с повышенным содержанием бора (2−4 мг/дм3) может привести к увеличению уровня сахара в крови, нарушению минерального обмена и другим серьезным проблемам со здоровьем.