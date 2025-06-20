Прокуратура вернула хабаровчанке украденные мошенниками деньги

В Хабаровске 65-летняя пенсионерка с помощью прокуратуры смогла вернуть деньги, переведенные мошенникам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В январе прошлого года женщине написали с аккаунта ее приятельницы и попросили одолжить денег. Она поверила и согласилась помочь — перевела 20 тысяч рублей на указанный счет. После этого ей пришло еще одно сообщение с просьбой перевести деньги. Только после этого пенсионерка решила удостовериться, на самом ли деле она общается со знакомой. Выяснилось, что аккаунт взломали и от лица приятельницы писали мошенники.
Пенсионерка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Во время расследования выяснилось, что деньги ушли на счет жителя Калининградской области.
— Прокуратура предъявила в суд иск о взыскании с держателя банковского счета суммы неосновательного обогащения. Суд требования прокурора удовлетворил. Пенсионерке возвращено почти 25 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее после вмешательства прокуратуры суд разрешил пенсионерке из Ванинского района не платить по кредиту мошенников.