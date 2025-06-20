Прокуратура вернула хабаровчанке украденные мошенниками деньги

В январе прошлого года женщине написали с аккаунта ее приятельницы и попросили одолжить денег. Она поверила и согласилась помочь — перевела 20 тысяч рублей на указанный счет. После этого ей пришло еще одно сообщение с просьбой перевести деньги. Только после этого пенсионерка решила удостовериться, на самом ли деле она общается со знакомой. Выяснилось, что аккаунт взломали и от лица приятельницы писали мошенники.