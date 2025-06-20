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В Новосибирской области ураган оставил без света 24 поселения

Мощный шкваловой фронт с проливным дождём, прошедший по двум районам Новосибирской области, обесточил 24 населённых пункта.

Мощный шкваловой фронт с проливным дождём, прошедший по двум районам Новосибирской области, обесточил 24 населённых пункта. О последствиях стихии сообщило региональное подразделение компании «Россети».

«Из-за повреждения воздушных линий электропередачи без света оказались 24 населённых пункта», — уточнили в организации.

Непогода оставила после себя серьёзные разрушения: ветер валил деревья, срывал крыши, ломал опоры, обрывал провода и повреждал изоляторы. Энергетики уже начали осмотр сетевой инфраструктуры — предстоит обследовать сотни участков и многие километры ЛЭП, чтобы точно оценить масштаб повреждений.

Для ликвидации последствий задействованы 216 аварийных бригад: свыше 630 специалистов и 163 единицы техники готовы оперативно приступить к восстановлению электроснабжения. Поскольку грозовой фронт смещается на восток, остальные филиалы «Россети Новосибирск» переведены в режим повышенной готовности, который сохранится как минимум до утра следующего дня.

Ранее штормовой ветер оставил 12 тысяч жителей Красноярского края без электроэнергии.