В Новосибирской области ураган оставил без света 24 поселения

Для ликвидации последствий задействованы 216 аварийных бригад: свыше 630 специалистов и 163 единицы техники готовы оперативно приступить к восстановлению электроснабжения. Поскольку грозовой фронт смещается на восток, остальные филиалы «Россети Новосибирск» переведены в режим повышенной готовности, который сохранится как минимум до утра следующего дня.