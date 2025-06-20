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NYT: Иран может начать разработку ядерной бомбы

Власти Ирана могут начать разработку ядерного оружия в случае усиления военного давления на страну. Об этом сообщает New York Times.

Иран может создать ядерную бомбу в течении года.

Власти Ирана могут начать разработку ядерного оружия в случае усиления военного давления на страну. Об этом сообщает New York Times.

«Иранская верхушка, вероятно, склонится к созданию бомбы, если американские военные атакуют иранский объект по обогащению урана Фордо или если Израиль убьет верховного лидера Ирана», — сообщили газете высокопоставленные представители американского разведсообщества. Несмотря на отсутствие окончательного решения о разработке ядерного оружия, разведслужбы США предполагают, что Иран смог бы создать ядерный заряд в течение нескольких месяцев или года.

Ранее израильские военные уже наносили удары по иранским объектам по обогащению урана, в том числе по крупнейшему комплексу в Натанзе, однако современный завод Фордо, расположенный на глубине и защищенный мощными укреплениями, остался неповрежденным. Для его уничтожения Израилю требуется поддержка США и использование специальных противобункерных боеприпасов, которые Вашингтон пока не предоставлял.