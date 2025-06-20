NYT: Иран может начать разработку ядерной бомбы

Ранее израильские военные уже наносили удары по иранским объектам по обогащению урана, в том числе по крупнейшему комплексу в Натанзе, однако современный завод Фордо, расположенный на глубине и защищенный мощными укреплениями, остался неповрежденным. Для его уничтожения Израилю требуется поддержка США и использование специальных противобункерных боеприпасов, которые Вашингтон пока не предоставлял.