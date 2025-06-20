Прокурор попросит наказание Тимуру Иванову 23 июня

Вместе с тем ПСБ попросил Арбитражный суд Москвы начать процедуру банкротства экс-замглавы Минобороны Иванова. Иск банка зарегистрирован, но дата заседания пока не назначена. По словам одного из адвокатов Дениса Балуева, планы банка начать процедуру банкротства его подзащитного связаны с обеспечительными мерами, которые были наложены, в частности, на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и членов его семьи. Из-за ареста всего имущества и счетов кредит перестал обслуживаться, а долг по нему составляет 175 млн рублей.