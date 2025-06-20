Прокурор попросит наказание Тимуру Иванову 23 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский городской суд 23 июня планирует провести прения сторон по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Как уточнил ТАСС один из участников процесса, в понедельник прокурор попросит наказания для Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова.
«Судебный процесс по делу Иванова и Филатова выходит на финишную прямую. Уже в понедельник Мосгорсуд планирует провести прения сторон по уголовному делу в отношении фигурантов. На заседании в понедельник прокурор запросит для подсудимых наказание, которое они заслуживают», — сказал собеседник агентства.
Процесс по делу Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова начался в конце марта в Мосгорсуде. По ходатайству прокурора суд закрыл процесс, сославшись на наличие в деле сведений, составляющих государственную тайну.
Как ожидается, после выступления прокурора в прениях сторон выразят свое отношение и сами подсудимые, а также их защитники. После этого обвиняемые выступят с последним словом и суд уйдет на решение в совещательную комнату, где примет окончательное решение по итогам рассмотрения уголовного дела. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, завершить процесс по этому делу планируется до конца июня.
Дела, иски и банкротство
Обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и Главное управление обустройства войск (ГУОВ), которые признаны потерпевшими по делу Иванова, поддержали в суде гражданские иски о взыскании с фигурантов более чем 4,1 млрд рублей. Подсудимые вину не признают.
Вместе с тем ПСБ попросил Арбитражный суд Москвы начать процедуру банкротства экс-замглавы Минобороны Иванова. Иск банка зарегистрирован, но дата заседания пока не назначена. По словам одного из адвокатов Дениса Балуева, планы банка начать процедуру банкротства его подзащитного связаны с обеспечительными мерами, которые были наложены, в частности, на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и членов его семьи. Из-за ареста всего имущества и счетов кредит перестал обслуживаться, а долг по нему составляет 175 млн рублей.
В отношении Иванова возбуждено два уголовных дела. Первое — о растрате более 216 млн рублей — связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и с выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В рамках второго уголовного дела Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. По нему проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин, оба дали признательные показания и сотрудничают с СК.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня прошлого года стало известно о его увольнении.