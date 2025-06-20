В Хабаровске разоблачили схему с подделкой медтоваров на миллионы рублей

По версии следствия, с 2022 по 2023 год обвиняемые заключали контракты с государственными медицинскими учреждениями, поставляя продукцию, предназначенную для медицинских целей. При этом изделия не соответствовали заявленным характеристикам и были откровенно низкого качества. Чтобы получить госконтракты, мужчины использовали чужой товарный знак — без согласия официального производителя.