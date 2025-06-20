В Хабаровске разоблачили схему с подделкой медтоваров на миллионы рублей

В Хабаровске следователи Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершили расследование громкого уголовного дела, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».
Перед судом предстанут предприниматель из Приморского края и его сотрудник — их обвиняют в мошенничестве, незаконном использовании чужого товарного знака и сбыте недоброкачественных медицинских изделий.
По версии следствия, с 2022 по 2023 год обвиняемые заключали контракты с государственными медицинскими учреждениями, поставляя продукцию, предназначенную для медицинских целей. При этом изделия не соответствовали заявленным характеристикам и были откровенно низкого качества. Чтобы получить госконтракты, мужчины использовали чужой товарный знак — без согласия официального производителя.
Таким образом, по фиктивным контрактам было похищено более 3 миллионов рублей бюджетных средств. Ещё свыше 3,8 миллиона рублей составил ущерб, нанесённый производителю, чью торговую марку использовали без разрешения.
По уголовному делу проведены все необходимые следственные действия: допрошены свидетели, получены заключения экспертиз, собрана доказательственная база. Суд наложил арест на имущество одного из фигурантов. Обоим предъявлено обвинение по нескольким тяжёлым статьям: ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (оборот недоброкачественных медизделий).
Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, — сообщает Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.