Соцсети: девочка-подросток пострадала в аварии на мопеде в Хабаровске

В Хабаровске девочка-подросток получила травмы в результате аварии с участием мопеда. ДТП произошло в районе улицы Менделеева, неподалёку от Амуркабеля.
По предварительным данным, мопед, на котором находилась пострадавшая, столкнулся с другим транспортным средством. Обстоятельства аварии и степень вины участников устанавливаются.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. О характере травм официальной информации пока нет. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, проводится проверка.
Специалисты напоминают: управление мопедом требует соблюдения правил дорожного движения, а при передвижении по проезжей части особенно важно использовать защитную экипировку и соблюдать осторожность.
Ситуация находится на контроле инспекторов, — сообщает Telegram-канал «Хабаровск в эфире», опубликовавший информацию о происшествии.