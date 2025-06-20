Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцсети: девочка-подросток пострадала в аварии на мопеде в Хабаровске

ДТП произошло на улице Менделеева, обстоятельства выясняются.

Источник: Соцсети

В Хабаровске девочка-подросток получила травмы в результате аварии с участием мопеда. ДТП произошло в районе улицы Менделеева, неподалёку от Амуркабеля.

По предварительным данным, мопед, на котором находилась пострадавшая, столкнулся с другим транспортным средством. Обстоятельства аварии и степень вины участников устанавливаются.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. О характере травм официальной информации пока нет. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Специалисты напоминают: управление мопедом требует соблюдения правил дорожного движения, а при передвижении по проезжей части особенно важно использовать защитную экипировку и соблюдать осторожность.

Ситуация находится на контроле инспекторов, — сообщает Telegram-канал «Хабаровск в эфире», опубликовавший информацию о происшествии.