Казахстанцы съезжают из новых домов, построенных для пострадавших от паводков семей

«В данный момент вся мебель на улице, частично, что здесь, что не смогла вынести. У всех в пяти домах та же самая проблема, также у всех поснимали ОСБи и линолеум, все ждем, когда всё нам опять же капремонт сделают», — рассказала Мулина.