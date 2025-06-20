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Казахстанцы съезжают из новых домов, построенных для пострадавших от паводков семей

Жители села Жалаулы Павлодарской области пожаловались на сырость в новых домах, которые были построены для пострадавших от паводков семей, сообщает телеканал «Хабар».

Источник: Телеканал «Хабар»

По данным телеканала, дома в селе Жалаулы Актогайского района построили для пострадавших от паводков. Ключи жильцы получили прошлым летом. По их словам, уже осенью появилась сырость.

Отмечается, что некоторые семьи были вынуждены съехать, а остальные продолжают жить в таких условиях. Люди ждут, когда дома просохнут, и надеются на скорое решение проблемы. Например, Светлана Мулина рассказала, что ее мебель частично вынесена на улицу — в доме повышенная влажность.

«В данный момент вся мебель на улице, частично, что здесь, что не смогла вынести. У всех в пяти домах та же самая проблема, также у всех поснимали ОСБи и линолеум, все ждем, когда всё нам опять же капремонт сделают», — рассказала Мулина.

2 апреля прошлого года в селе Жалаулы был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за обильного таяния снега пострадали 14 домов, пять из них признали аварийными. Строительством домов для пострадавших занялась подрядная организация в лице местного жителя Александра Терентьева, он дал пожизненную гарантию на построенное жилье.

«Мы приехали, обнаружили, приняли решение, собрали сход людей. И на сходе было принято решение, что мы меняем ОСБи фанеру, меняем линолеум, сушим бетонный пол, они его сами просушивают вот. И затем мы заново укладываем, олифим, заново укладываем, чтобы этого не повторилось. Мы извинились перед жителями за временно принесенные неудобства», — прокомментировал руководитель подрядной организации Александр Терентьев.