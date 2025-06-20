Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после пропажи подростка в море

Напомним, 18 июня в Приморье во время купания пропал 15-летний подросток. Ход и результаты доследственной проверки поставлены прокуратурой на контроль. Кроме того, следственные органы СКР по Приморью устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, который утонул 2 июня на реке Уссури в Лесозаводске. Ребёнок находился в водоёме без присмотра взрослых.