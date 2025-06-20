Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после пропажи подростка в море

Прокуратура Приморья возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после пропажи в море 15-летнего школьника во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Напомним, 18 июня в Приморье во время купания пропал 15-летний подросток. Ход и результаты доследственной проверки поставлены прокуратурой на контроль. Кроме того, следственные органы СКР по Приморью устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, который утонул 2 июня на реке Уссури в Лесозаводске. Ребёнок находился в водоёме без присмотра взрослых.