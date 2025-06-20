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Курский суд заочно арестовал бывшего вице-премьера Украины Колесникова

Бенефициарного владельца кондитерского холдинга ЧАО «Производственное объединение “Конти” и бывшего вице-премьера Украины Бориса Колесникова обвиняют в содействии терроризму. Он был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Источник: Life.ru

«Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — уточнили в ведомстве.

Колесникову грозит пожизненное лишение свободы. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ.

Ранее экс-военнослужащего из Челябинска обвинили в госизмене за сотрудничество с Вооружёнными силами Украины. Бывший ефрейтор закупил военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в запрещённую в РФ террористическую организацию и под видом увольнения отправился к границе с Украиной. Его действия были пресечены российскими правоохранителями.