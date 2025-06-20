Курский суд заочно арестовал бывшего вице-премьера Украины Колесникова

Ранее экс-военнослужащего из Челябинска обвинили в госизмене за сотрудничество с Вооружёнными силами Украины. Бывший ефрейтор закупил военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в запрещённую в РФ террористическую организацию и под видом увольнения отправился к границе с Украиной. Его действия были пресечены российскими правоохранителями.