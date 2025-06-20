Два землетрясения произошли у берегов Камчатки

Второе сейсмическое событие произошло спустя три часа — в 06:23 (21:23 мск.) примерно в том же районе, в 166 километрах от города. Его очаг располагался на глубине 28,9 километра под морским дном. По предварительной информации, подземные толчки не ощущались в населенных пунктах Камчатского края.