Два землетрясения произошли у берегов Камчатки

Сейсмическую активность обнаружили более чем в 160 километров от Петропавловска-Камчатского.
Два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,4 произошли у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
«Первое землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в 03:11 по камчатскому времени (18:11 мск.). Его эпицентр находился в 167 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 60,8 километра», — рассказала Единая геофизическая служба РАН издательству «Коммерсант».
Второе сейсмическое событие произошло спустя три часа — в 06:23 (21:23 мск.) примерно в том же районе, в 166 километрах от города. Его очаг располагался на глубине 28,9 километра под морским дном. По предварительной информации, подземные толчки не ощущались в населенных пунктах Камчатского края.